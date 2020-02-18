لافروف: ملتزمون باتفاقية منع انتشار الصواريخ متوسطة المدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمه باتفاقية منع انتشار الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية، أن روسيا لم تنشر أنظمة الصواريخ إلا بعد نشر الولايات المتحدة أنظمة مماثلة بالقرب من حدود بلاده.

وكانت واشنطن وموسكو تبادلتا الاتهامات بخرق معاهدة الحد من انتشار الصواريخ متوسطة المدى، قبل إعلانهما تعليق العمل بهذه المعاهدة.

وتحظر هذه المعاهدة على الدولتين الموقعتين وحدهما استخدام الصواريخ البرية ذات المدى بين 500 و5500 كلم.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 للحد من التسلح، والتي تحظر على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى برا في أوروبا.