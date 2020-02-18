هيكلة بالجيش السوداني تشمل ترقيات وإحالات للتقاعد

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، رسميا عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد.



وقال الجيش، في بيان، إن الهيكلة تأتي بصورة منتظمة بداية كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل غير أنه أكد أن الترقيات والإحالات للتقاعد ستتوالى تباعا.

وكشفت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية"، أمس الإثنين، النقاب عن قرب صدور كشوفات بهيكلة في صفوف القوات المسلحة والشرطة السودانية، واجتثاث عناصر "الإخوان" من مؤسسات البلاد.



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وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيصدر قرارات تشمل ترقيات وإحالات للتقاعد في صفوف الجهاز الأمني سواء الشرطة أو الجيش.



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".



وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 وحدات بدلاً عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، التي كان قد دمجها النظام السابق.

وأصبحت وحدات الجيش السوداني تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأسندت رئاسة هيئة الأركان إلى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية لمؤسسات الجيش وفق القانون.