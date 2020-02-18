مسؤول: اتفاق أمريكا وطالبان على خفض العنف سيبدأ خلال 5 أيام

قال القائم بأعمال وزير الداخلية في أفغانستان، الثلاثاء، إن اتفاقا بين حركة طالبان والقوات الأمريكية على خفض العنف سيبدأ العمل به خلال 5 أيام.

وأكد مسعود أندرابي، خلال حديث لجمع من قادة الشرطة في كابول: "فترة خفض العنف ستبدأ في غضون 5 أيام، وسيستند ذلك إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان".

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان، ما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح المسؤول للصحفيين، خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، إن اتفاق خفض العنف لمدة 7 أيام لم يبدأ بعد.

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وانخرطت واشنطن وطالبان في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حد للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.

وتتفاوض طالبان مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.

ورفض الرئيس دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع طالبان في سبتمبر/أيلول بعد هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي.

لكن استؤنفت المفاوضات بعد ذلك، غير أنها تبدو عالقة حول طلب واشنطن خفضا ملحوظا للعنف من جانب طالبان.

ومطلع فبراير/شباط الجاري أكد الرئيس الأمريكي من جديد رغبته في سحب قوات بلاده من أفغانستان.