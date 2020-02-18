أشرف غني يفوز برئاسة أفغانستان لفترة ثانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأفغاني أشرف غني

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية حصوله على 50.64% من الأصوات ليتولى رئاسة البلاد لفترة ثانية.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة النتائج اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من إجراء الانتخابات في 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

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وقال حواء علام نورستاني إن عبد الله عبد الله، منافس غني، فاز بـ 39.52% من الأصوات.

وكان عبد الله قد طعن على النتائج الرسمية الأولية، وطالب بإعادة فرز الأصوات.