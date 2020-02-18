انت الان تتابع الادعاء التركي يصدر أوامر لاعتقال 695 شخصا لضلوعهم في محاولة الاطاحة بالحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء الاتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 695 شخصا، من بينهم جنود في الخدمة، بسبب صلاتهم المزعومة بالتخطيط للمحاولة الفاشلة للاطاحة بالحكومة في عام .2016

ويوجد من بين المشتبه بهم الذين يتم البحث عنهم في المداهمات التي تجري بأنحاء البلاد، موظفون في وزارة العدل، وجنود سابقون وحاليون، ومسؤولون سابقون في الشرطة.

وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن وحركته، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/يوليو من عام .2016 وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية، وقد اعتقلت آلاف الاشخاص التي تربطهم صلات مزعومة بجولن وحركته.

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وصدرت أوامر الاعتقال بحق 157 شخصا، من بينهم 101 ضابط في الخدمة بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى 71 شخصا، من بينهم 33 مازالوا يعملون في وزارة العدل، بحسب ما ذكرته "الاناضول".

ويتم البحث عن 467 مشتبها بهم، في إطار التحقيقات الجارية بشأن التلاعب في اختبارات الشرطة في عام 2009، واستخدام صلاتهم بحركة جولن للتلاعب بإجراءات الاختيار.