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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، في بيروت وفداً من صندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان الذي بات على شفير انهيار اقتصادي، مساعدة تقنية من هذه المؤسسة المالية. ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة، واحتجاجات غير المسبوقة منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضيعلى الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن دياب سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء، وفداً من صندوق النقد الدولي، دون أي تفاصيل. وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام وبإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية بـ 11.6 مليار دولار. ويعاني هذا البلد من دين يقارب الـ92 مليار دولار، أي أكثر ب150% من إجمالي الناتج الداخلي. وعلى الدولة أن تُسدد في مارس(آذار) المقبل، 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.
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