فوز رجل الأعمال المصري "أبو العينين" باكتساح فى الانتخابات التكميلية في الجيزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 أعلنت بعض اللجان فى دائرة الجيزة عن النتائح الاولية والتى أظهرت اكتساح رجل الصناعة المصري محمد ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أعلى اصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة .

مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 540 صوتا 88 صوتا للمنافسين وفى لجنة مؤسسة البنين حصل رجل الصناعة على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين وفى لجنة مدرسة ابو الهول القومية حصل رجل الصناعة على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين وفى مدرسة ابو الهول الاعدادية حصل رجل الصناعة على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين وفى لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين. وفى لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين. Advertisements وفى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد ابو العينين على 256 مقابل 95 صوتا للمنافسين وفى لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين. وفى لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 308 صوتا مقابل 38 صوتا . وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الاعدادية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 609 صوتا مقابل 97 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مركز شباب القصبجى حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1100 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل رجل الصناعة المصري محمد ابو العينين 363 مقابل 55 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة الاندلس الاعدادية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين . وفى لجنة مدرسة النهضة تجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا.

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