عون: نعمل للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلاده، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها. وقال عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط جون لوريمر، إن "صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة". وأكد الرئيس عون، أن " الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً، وفي سوريا خصوصاً، أثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، وسنعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني". وشكر عون "الحكومة البريطانية على دعمها للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، سواءً في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات ببريطانيا، أو استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بالكاميرات، وإنشاء غرف تحقيق نموذجية". وأكد لوريمر استمرار بلاده في دعم لبنان، خاصةً الجيش اللبناني والقوى الأمنية، متمنياً أن "يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".

