التحكيم الدولية ترفض تعويض شركة تركية بـ 95 مليون دولار في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قررت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية رفض طلبات شركة "تكفن تي إم إل" التركية في دعواها التحكيمية ضد الدولة الليبية، والتي تطالب فيها بتعويضات تبلغ 95 مليون دولار، عن استثماراتها التي تقول إنها تضررت في ليبيا، بعد أحداث 17 فبراير(شباط) 2011. وألزمت الهيئة الشركة التركية بدفع 2.747 مليون جنيه أسترليني للدولة الليبية عن قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود، مع فائدة مركبة بـ 2% تحتسب بعد أسبوعين من صدور الحكم حتى السداد الكامل، وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسارتها الدعوى، حسب ما نقل موقع "ايوان ليبيا" الإخباري، اليوم الثلاثاء. وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في القضية في 11 فبراير(شباط) الجاري، برفض طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي، ورفض جميع طلبات الشركة المبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة في 2009.

