وزير المالية النمساوي: إدراج تركيا على القائمة السوداء للملاذات الضريبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال وزير المالية النمساوي غيرنوت بلومل اليوم الثلاثاء، إن أمام تركيا مهلة حتى نهاية العام للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي حول الشفافية الضريبية، وإلا فإنها ستضافت للقائمة السوداء للملاذات الضريبة، وستُفرض عقوبات مالية عليها. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بلومل اليوم قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن دول الاتحاد ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد، وأنها قررت إمهال أنقرة حتى نهاية العام للامتثال للقواعد. وتتضمن القواعد اتفاقيات ثنائية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية، مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها قبرص. وقال بلومل: "إذا استمرت تركيا في انتهاك القواعد، فسنطالب بوضعها على القائمة السوداء". وكانت بلومبرغ نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لن يدرجوا تركيا على قائمة الاتحاد للملاذات الضريبية لتجنب مواجهة سياسية مع أنقرة، وهي شريك تجاري وحليف سياسي للكتلة. وكان الاتحاد الأوروبي تبنى في نهاية 2019 قائمة بعقوبات يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء ضد الدول المدرجة على القائمة السوداء.

