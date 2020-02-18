«غني» يفوز بفترة رئاسية جديدة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت مفوضية الانتخابات بأفغانستان، اليوم الثلاثاء، النتيجة الانتخابية النهائية بفوز الرئيس أشرف غاني، بفترة رئاسية جديدة.



وحسبما ذكرت ذكرت شبكة " إيه بي سي " الأخبارية الأمريكية، أن أشرف غاني فاز بفترة ثانية وذلك بعد أن حصل على نسبة 50.46 % من أصوات الناخبين، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن العملية الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأفغانية أجريت في سبتمبر الماضي، وذلك وسط اتهامات بوجود مخالفات وتزوير، وتم تأجيل الإعلان عن النتائج أكثر من مرة وتعد تلك الانتخابات الأولى التي تديرها أفغانستان بمفردها منذ عام 2001.