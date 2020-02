شاهد .. سلوى المطيري تقدم للسفارة الصينية بالكويت علاج فيروس كورونا

View this post on Instagram

@annrosaofficial #سلوى_المطيري في سفارة الصين بالكويت لتقديم كتاب لعلاج الكورونا .. طلع الموضوع جد على بالي تستهبل 🤔 . . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة😍👇 @annrosaofficial @annrosaofficial . . الكبسولة الوردية بديل التكميم والبالون اخسري 12 كيلو مرخص من الصحه😍 ‎‏‎‏@carenmore ‎‏‎‏@carenmore.