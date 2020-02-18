جيف بيزوس يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إنه سيخصص 10 مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات لا تهدف للربح، ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي. ويشكل خفض الانبعاثات الضارة تحدياً لشركة التجارة الالكترونية. وتسجل أمازون 10 مليارات تسليم في العام وتملك شبكة نقل هائلة. وبيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، من بين قائمة متزايدة من الأثرياء الذين يخصصون أموالاً ضخمة لمكافحة ظاهرة الدفء العالمي. وقال بيزوس في منشور على انستغرام: "التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي على هذا الكوكب الذي نتقاسمه". وسيبدأ صندوق بيزوس إيرث في تقديم منح في إطار المبادرة هذا الصيف. وتعهد بيزوس في العام الماضي بأن تصل الشركة إلى نقطة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2040، لتكون أول مؤسسة كبرى تعلن عن مثل هذا الهدف، فضلاً عن شراء 100 ألف سيارة تسليم بضائع تعمل بالكهرباء.

