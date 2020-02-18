بجاش : السلوك الإيراني هو ما يطيل من أمد الصراع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - وكالات

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور، منصور بجاش، أن السلوك العدائي لإيران هو ما يطيل من أمد الصراع في اليمن ويشجع المليشيات الحوثية على عدم الانخراط الجاد في عملية السلام.



وطالب بجاش ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للقبول بذلك .. مجدداً التأكيد على إلتزام الحكومة وسعيها بكل الطرق الممكنة لإيجاد حل سياسي يضمن السلام العادل والمستدام في اليمن .

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى بلادنا كارولا مولر هولتكيمبير، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والتطورات الخاصة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية .

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واكد وكيل وزارة الخارجية حرص الحكومة على السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها .. مشيراً الى أن الحكومة في سبيل ذلك قدمت العديد من التنازلات التي كانت دائما تواجه بتعنت ورفض المليشيات الحوثية التي لا تؤمن إلا بلغة العنف واستخدام القوة.

واشار الوكيل بجاش إلى التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني..منوهاً إلى أن إيران تنتهك بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى المليشيات الحوثية، وهو الأمر الذي أصبحت إيران تقوم به جهاراً بتحدي صارخ للمجتمع الدولي، وليس ببعيد عن ذلك الشحنة الأخيرة من أسلحة وصواريخ موجهة والتي حاولت إيران إرسالها إلى المليشيات الحوثية وقامت البحرية الأمريكية بايقافها في 9 فبراير2020م.

وفيما يتعلق باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليه في عمّان ، أكد بجاش أن هذا الأمر ينبغي أن ينظر له من جانب إنساني بحت..مذكراً بأن الحكومة منذ البداية وبتوجهيات من فخامة رئيس الجمهورية حرصت على عدم ربط هذا الملف الإنساني بأي أمور أخرى..مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون مماطلة ووفقا لما تم الاتفاق عليه في الأردن.

من جانبها اكدت السفيرة الألمانية دعم بلادها للحكومة والشعب اليمني..مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين..مجددة استمرار دعم بلادها فيما يتعلق بالتوصل إلى السلام لإنهاء معاناة اليمنيين.