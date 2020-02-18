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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل حمودة يكشف سبب "كره" أردوغان لمصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، إنه "في عهد الإخوان تحدث أردوغان في جامعة القاهرة بغطرسة شديدة جدًا عن أن مصر تستطيع أن تستفيد من تركيا، بعدها سافر محمد مرسي إلى إسطنبول، وأخذ قرضًا بـ 2 مليار من أجل هيكلة شركات القطاع العام في مصر، بشرط أن تكون البضائع والماكينات من تركيا".
وأوضح الكاتب الصحفي، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن التركي رجب طيب أردوغان أصيب بحالة من الجنون بعد فقدانه بوابة الدخول إلى إفريقيا إبان ثورة 30 يونيو بعد إسقاط الجماعة الإرهابية، وأن هذا السر وراء العداء الشديد الذي يحمله "أردوغان" تجاه الدولة والشعب المصري.
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