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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل حمودة يكشف ألاعيب رجال أعمال أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أكد الكاتب الصحفي، عادل حمودة، أن الآن أردوغان يعتبر أن دخول العثمانية الثانية يأتي عن طريق الاقتصاد، ويرى أن مصر مفتاح لأفريقيا التي يوجد بها مليار مستهلك، وأن بلادنا تعتبر سوقًا واعدة، كما يرى أنه عقب الأزمة السورية طريق التجارة التركية إلى الخليج تكون عن طريق مصر، لذلك جاء في 13 سبتمبر عام 2011 ومعه جيشه الجديد المتكون من 280 رجل أعمال.
وأوضح أن رجال الأعمال التابعين لـ"أردوغان" وقعوا اتفاقيات بمليار دولار وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كما أن الجماعة الإرهابية استقبلت "أردوغان" في القاهرة استقبال الفاتحين، وكذلك تيارات أخرى، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية كانت تمثل الخاتم السحري لأردوغان للوصول إلى أفريقيا.
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