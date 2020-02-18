عادل حمود يصف أردوغان بـ "لاعب سرك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن خريطة المنطقة العربية مضطربة للغاية لأن هناك صراعًا على مراكز القوى في المنطقة، حيث إن مراكز الثقل في المنطقة تغيرت.



ووصف “حمودة” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لاعب سرك"، لأنه يحاول أن يلعب على أكثر من "حبل" لتحقيق وجود له في المنطقة، وذلك خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل.

وأضاف "حمودة"، أن أردوغان يحاول أن يلعب دور زعيم العالم السني كما يحاول إحياء العثمانية القديمة، وبالتالي نجد أن مشكلات أردوغان أكبر من طموحاته، كما أن مصر في العقلية الأردوغانية تمثل الحلم والمعجزة والمفتاح والعقدة، مشيرًا إلى أن أردوغان يطمح أن يكون سلطانًا للمنطقة، وزعيمًا للسنة في العالم، كما أن العثمانية الأولى في عهد سليم الأول تكونت بالعنف والجيوش.