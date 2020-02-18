الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الجراد الصحراوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى؛ بعد رصد وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في السعودية.



وقالت وزارة الزراعة الأردنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، إنها ”أوعزت لكوادرها رفع حالة الطوارئ إلى القصوى؛ بعد أن أظهرت المتابعة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لتحركات الجراد، وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في السعودية، خاصة منطقة حائل التي تبعد 500 كيلو متر من الحدود الأردنية السعودية“.

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وأعلنت الوزارة ”جاهزيتها للتعامل مع أسراب الجراد في حال اجتازت الحدود بالتعاون مع الجهات المساندة من القوات المسلحة والأمن العام والجمارك وسلطة العقبة“.

وأشارت إلى تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية في عمان والفرعية في المنطقة الجنوبية للأردن.

وأكدت الوزارة أنها تتابع النشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ”الفاو“، وحركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة.

وكانت السعودية أعلنت استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في مساحة بلغت نحو 140.255 هكتار، في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، عبر 76 فرقة مكافحة ميدانية و18 فرقة استكشاف، فضلا عن معالجة نحو 15.475 هكتار من الجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة، خلال الفترة من 1 وحتى 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.