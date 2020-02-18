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شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: قصفنا سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.
وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت" أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفا أنها قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن في وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الميناء قوله، إن مستودعاً تعرض للقصف.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال بعثة بحرية إلى البحر المتوسط للقيام بعملية مراقبة تمنع وصول السلاح إلى ليبيا.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي استهدفها القصف في ميناء طرابلس البحري.
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