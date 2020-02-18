الصراع الليبي التركي يشتعل..حفتر يعلن تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، تدمير سفينة محملة بالأسلحة في ميناء الشعاب بطرابلس ظهر اليوم الثلاثاء". ولم تؤكد المصادر الجهة التي تتبع لها السفينة، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تفاصيل العملية.

أكدت مصادر عسكرية ليبية، لوكالة "سبوتنيك"، كما حاولت "سبوتنيك"، التواصل مع قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق للحصول على معلومات بشأن السفينة، إلا أننا لم نحصل على رد من الجهات الرسمية".

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فيما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر داخل ميناء طرابلس قوله إن "قوات حفتر استهدفت في قصفها ميناء طرابلس أرزاق وممتلكات الناس التي كانت داخل الحاويات".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، اليوم، إن هناك انتهاكات عسكرية مختلفة وتدخلات كثيرة في الملف الليبي، آخرها تعرض ميناء طرابلس لهجوم صاروخي اليوم.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.