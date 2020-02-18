الاتحاد الوطني للنقابات: قرار ربط تقديمات الضمان بتسديد الاشتراكات مرفوض ومخالف للقانون

حذر الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين في ​لبنان​ "Fenasol" من "الاستمرار في التمادي بضرب حقوق العمال ومكاسب الطبقة العاملة خصوصا ​الضمان الاجتماعي​". واعتبر في بيان اليوم، "ان القرار المتخذ في ادارة الضمان الاجتماعي بربط التقديمات بتسديد الاشتراكات هو مرفوض ولن نسمح بأن يكون العمال الضحية في تقديماتهم بدلا من ان تقوم ادارة الضمان الاجتماعي ومن خلال التفتيش وغيرها من الادارات بملاحقته للمؤسسات والشركات المتخلفة عن تسديد الاشتراكات للضمان الاجتماعي".

وحذر من "الاستمرار في هذا القرار المخالف للقانون والذي يعرض الضمان والعمال والمضمونين وعائلاتهم للمخاطر من خلال عدم دفع التقديمات الصحية وغيرها للمضمونين". وطالب ادارة الضمان "بالاسراع في صرف التقديمات الصحية وفي انجاز المعاملات بدلا من التلكؤ والتلهي بأمور لا تخدم المضمونين"، داعيا "القوى النقابية والنقابات والعمال للتحضير لمواجهة هذا القرار بكل الاشكال المتاحة دفاعا عن حقوق الضمان والمضمونين وتقديماتهم".

ودعا "ادارة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ للرجوع فورا عن هذا التدبير غير القانوني".



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