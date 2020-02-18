ترزيان: مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية هي من مصلحة الوطن العليا

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان أن "مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية هي من مصلحة الوطن العليا لأنهم زخر الوطن العلمي"، شاكرا "إدارة الجامعة اللبنانية على وقوفها بجانب الطلاب".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، طلب ترزيان من "مجلس الوزراء اخذ قرار بالسماح لكل طالب تأخر بدفع الرسوم بمتابعة تحصيله العلمي وامتحاناته بمنحه فرصة لسداد الرسوم الجامعية بالطريقة المثلى دون الضغط عليه عبر جدولتها أو تقسيطها بما يناسب الظروف التي يمر بها كل طلاب لبنان".
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