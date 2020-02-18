وزير الاشغال التقى وفدا من البنك الدولي وبحث معه المشاريع الممولة من

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ميشاّل نجار وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتناول اللقاء المشاريع الممولة من قبل البنك، في ما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن بيروت الكبرى،ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلومتر من شبكة الطرق في مختلف المناطق والتي تنفذ من قبل مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الاشغال بين القطاعين العام والخاص.
وتركز الحديث على المشاريع المتعلقة بالوزارة والتزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد توسيع أفق الاستثمارات والمساعدة بشكل مباشر ومعالجة المسائل المتعلقة بقطاع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل، وذلك من خلال المشاريع الممولة من البنك الدولي.
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