وزير الاشغال التقى وفدا من البنك الدولي وبحث معه المشاريع الممولة من

التقى ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ميشاّل نجار وفدا من ​البنك الدولي​ برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة ​الشرق الاوسط​ وشمال ​افريقيا​، وتناول اللقاء المشاريع الممولة من قبل البنك، في ما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن ​بيروت​ الكبرى،ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلومتر من شبكة الطرق في مختلف المناطق والتي تنفذ من قبل ​مجلس الانماء والاعمار​ بالتنسيق مع ​وزارة الاشغال​ بين القطاعين العام والخاص.

وتركز الحديث على المشاريع المتعلقة بالوزارة والتزام البنك الدولي دعم ​لبنان​ على صعيد توسيع أفق الاستثمارات والمساعدة بشكل مباشر ومعالجة المسائل المتعلقة بقطاع ​البنى التحتية​ وتطوير ​قطاع النقل​، وذلك من خلال المشاريع الممولة من البنك الدولي.