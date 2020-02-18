الرئيس عون عرض مع وزيرة العدل تفعيل القضاء ومعالجة الملفات العالقة

عرض ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مع وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، اوضاع ​وزارة العدل​ عموما وسبل تفعيل ​القضاء​ خصوصا، لاسيما ما يتصل بالملفات العالقة وخصوصا المالية منها.

كما اطلع الرئيس عون من رئيس مجلس الادارة المدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر على مشروع " حيرام" الهادف الى الارتقاء بالمؤسسة الى مصاف المؤسسات الخدماتية في الدول المتقدمة ووفق معايير ومواصفات المؤسسات العالمية. كما اطلع الدكتور ضاهر رئيس الجمهورية على ما تم انجازه في المرحلة الاولى من المشروع والذي يتناول " انظمة الادارة والتشغيل والصيانة والجباية الذكية" والذي سوف يتم ​الاعلان​ عنه في حفل يقام يوم الخميس 27 شباط الجاري في مجمع " DUNES" في ​بيروت​ والذي يرعاه رئيس الجمهورية.

وشدد الرئيس عون على ضرورة توفير افضل الخدمات للمواطنين وازالة الصعوبات التي تحول دون ذلك.