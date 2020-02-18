كنعان تابع قضية مدرسة سد البوشرية: قرار نقل التلامذة السوريين اتخذ

أشار عضو تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان إلى أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "لبحث نقل التلامذة السوريين في مدرسة سد البوشرية الرسمية إلى مكان آخر بسبب المشكلات الناجمة عن تواجدهم بأعداد كبيرة وضاغطة".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار كنعان إلى أن المجذوب أكد له "ان القرار اتخذ وسيتم نقلهم في الايام المقبلة".
وأشار كنعان إلى أنه سيتابع مع وزير التربية الآلية التنفيذية للقرار، معتبرا ان الموضوع فوق اي اعتبار سياسي او حزبي بل ينطلق من الهم الأهلي في المنطقة، لاسيما بعد الاشكال التي حصلت الاسبوع الماضي، ما حتم التواصل النيابي والبلدي والاهلي لحصر تداعيات ومعالجته.
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