وزير البيئة أكد للسفير البولوني التزام لبنان بحماية الطيور المهاجرة

التقى وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار السفير البولوني في لبنان بشميسلا فنيشولوفسكي وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وللتعاون في مجال حماية البيئة.
وأثار السفير البولوني مسألة أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تحلّق في سماء لبنان وفي طليعتها طير اللقلق الذي يشكّل اهمية رمزية وبيئية بالنسبة الى بلاده ، متمنياً تفعيل الاجراءات لحماية هذا الطير.
واكد قطّار أنه على الرغم من الظروف الدقيقة فإننا ملتزمون بالمعاهدة التي إنضم اليها لبنان حول الطيور المهاجرة وساعونللحفاظ المستدام على هذه الأنواع من الطيور.
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