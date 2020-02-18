وزير البيئة أكد للسفير البولوني التزام لبنان بحماية الطيور المهاجرة

التقى وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​ ​السفير البولوني​ في ​لبنان​ بشميسلا فنيشولوفسكي وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وللتعاون في مجال حماية البيئة.

وأثار السفير البولوني مسألة أهمية الحفاظ على ​الطيور​ المهاجرة التي تحلّق في سماء لبنان وفي طليعتها طير اللقلق الذي يشكّل اهمية رمزية وبيئية بالنسبة الى بلاده ، متمنياً تفعيل الاجراءات لحماية هذا الطير.

واكد قطّار أنه على الرغم من الظروف الدقيقة فإننا ملتزمون بالمعاهدة التي إنضم اليها لبنان حول ​الطيور المهاجرة​ وساعونللحفاظ المستدام على هذه الأنواع من الطيور.