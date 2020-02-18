الحريري التقى السفيرة الاميركية

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بعد ظهر اليوم في ​بيت الوسط​، ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​اليزابيت ريتشارد​، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية وتخلل اللقاء مأدبة غداء أقامها الحريري بالمناسبة. إضغط للمزيد

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