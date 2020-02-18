نديم الجميل: عاد الحق لأهله باستعادة حصرية اسم اذاعة صوت لبنان

أشار النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏عاد الحق لأهله بعد طول انتظار، فهنيئا للكتائب باستعادة حصرية اسم اذاعة ​صوت لبنان​. ​الكتائب​ لطالما كانت و ستبقى صوت لبنان و ​صوت الحرية​ و صوت الكرامة".

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