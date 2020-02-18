بولتون: أتمنى أن أتمكن من نشر كتابي وألا يقمعه البيت الأبيض

أعرب مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ السابق ​جون بولتون​، عن قلقه من احتمال "قمع" ​البيت الأبيض​ لكتابه الذي لم ينشر بعد، آملا في أن يتمكن من الرد على تغريدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عنه.

وأشار بولتون خلال كلمة له في ندوة نظمتها جامعة ديوك بولاية نورث ​كارولاينا​، إلى "أنني أتمنى في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب، أتمنى ألا يمنع". ولدى سؤاله عن انتقادات ترامب له قال: "الرئيس ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟"، مؤكداً أن "البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب".

وكان البيت الأبيض أبلغ بولتون في كانون الثاني الماضي، أن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية، ولا يمكن نشره في شكله الحالي".