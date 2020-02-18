محكمة تركية تبرئ رجل الأعمال عثمان كافالا في قضية تنظيم احتجاجات في اسطنبول

برأت ​محكمة​ تركية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق ​الإنسان​ عثمان كافالا و15 متهما آخرين في قضية اثارت جدلا واسعا تتعلق ب​التظاهرات​ المعارضة للحكومة في ​حديقة​ جيزي في ​اسطنبول​ عام 2013.

وقال القاضي في محمة سيليفري قرب اسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي "ليست هناك أدلة ملموسة" ضد المشتبه بهم. وعلت هتافات مؤيدي كافالا لدى خروجه حرا من قاعة المحكمة.