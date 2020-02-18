برأت محكمة تركية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا و15 متهما آخرين في قضية اثارت جدلا واسعا تتعلق بالتظاهرات المعارضة للحكومة في حديقة جيزي في اسطنبول عام 2013.
وقال القاضي في محمة سيليفري قرب اسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي "ليست هناك أدلة ملموسة" ضد المشتبه بهم. وعلت هتافات مؤيدي كافالا لدى خروجه حرا من قاعة المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة تركية تبرئ رجل الأعمال عثمان كافالا في قضية تنظيم احتجاجات في اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.