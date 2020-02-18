الناتو: لدينا خطط كثيرة لتوسيع نطاق عملنا في العراق

أعلنت وزارة الدفاع ​العراق​ية في بيان لها، أن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، أبلغها بأنه أعد الكثير من الخطط تهدف لتطوير وتوسيع عمله في العراق، وذلك بعد لقاء رئيس الأركان ​عثمان الغانمي​ برئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وأكدا على "أهمية الاتفاق الذي جرى بين ​حكومة​ العراق وبعثة الناتو، باستئناف مهام الأخيرة وتوسيع عملها".

وأشار البيان إلى أن "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق خاصة في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب"، وؤكداً على "ضرورة زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".