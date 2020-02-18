سبعة قتلى و11 جريحا نتيجة انفجار شاحنة صغيرة في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية "مقتل سبعة أشخاص وجرح 11 آخرين في ​انفجار​ شاحنة صغيرة للنقل العام على طريق سريع في منطقة كوكا بجنوب غرب ​كولومبيا​، ممّا تسبّب بأضرار في آليّات أُخرى".

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