إشكال وتضارب بين عائلتين داخل قصر العدل في بيروت

وقع اشكال داخل ​قصر العدل​ في ​بيروت​ بين عائلتين، ومن ثم تطوّر الى تضارب بين أفراد العائلتين، وذلك أمام قاعة ​محكمة الجنايات​.

وقد تم توقيف ستة أشخاص من بينهم عنصرين أمنيين.