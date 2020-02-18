إشكال وتضارب بين عائلتين داخل قصر العدل في بيروت

وقع اشكال داخل قصر العدل في بيروت بين عائلتين، ومن ثم تطوّر الى تضارب بين أفراد العائلتين، وذلك أمام قاعة محكمة الجنايات.
وقد تم توقيف ستة أشخاص من بينهم عنصرين أمنيين.
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