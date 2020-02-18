النشرة: رئيس مصلحة المحاسبة بالضمان طلب من جميع محاسبي الصندوق دفع التقديمات للمضمونين

علمت "​الخليج 365​" أنه "تصويبا للّغط الذي أثير مؤخرا في عملية الدفع لدى المكاتب، طلب رئيس مصلحة المحاسبة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ أحمد أبو صالح الى جميع محاسبي الصندوف في كافة مكاتبه التقيد بمضمون قرار السلف وفقا للمادة 174 من النظام المالي ودفع التقديمات للمضمونين وفق ما تننص عليه الأنظمة والقانون".

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