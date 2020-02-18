سكاي نيوز: الجيش الوطني الليبي يستهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة

أفادت "​سكاي نيوز​" عنمصادر في "​الجيش الوطني​ الليبي" عن استهدافه "ل​سفينة​ شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة الليبية ​طرابلس​". إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.