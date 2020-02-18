BBAC: الأخبار المتداولة عن ارغام المودعين على سحب أموالهم بالليرة وإما تجميدها غير صحيحة

تعقيباً على الخبر الذي يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر ​الواتساب​ ومفاده أنّ BBAC (​بنك بيروت​ والبلاد العربيّة ش.م.ل.) يُرغم المودعين الذين لا تتجاوز أرصدتهم الـ 500 دولار أميركي، إمّا سحب أموالهم ب​الليرة​ اللبنانيّة وإمّا سوف يتمّ تجميدها دون علمهم، نفت إدارة المصرف الخبر، مؤكدة أن "جميع الحسابات الجارية ب​الدولار​ الأميركي القائمة قبل تاريخ 17 تشرين الأوّل 2019 يُمكن سحب كامل رصيدها بالدولار الأميركي نقداً ضمن السقوف المحدّدة بتاريخه، وأنّ كلّ ما يُشاع عن تجميد لأرصدة الحسابات هو عار تماماً عن الصحّة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.