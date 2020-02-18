فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







كابول: فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 28 سبتمبر 2019 ونشرتها لجنة الانتخابات الثلاثاء.

وقالت رئيسة اللجنة حواء علم نورستاني خلال مؤتمر صحافي في كابول إن "لجنة الانتخابات (...) تعلن السيد أشرف غني الذي فاز بنسبة 50,64 بالمئة من الأصوات رئيسا لأفغانستان".

وأضافت "فليعينه الله على خدمة الشعب الأفغاني (...) أدعو كذلك بأن يحل السلام في بلدنا".

وتأجّل إصدار النتائج لنحو خمسة شهور بعدما تحدّث رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله خصم غني الأبرز، عن تزوير، ما استدعى إعادة فرز الأصوات.

وأدخل التأجيل أفغانستان في أزمة سياسية في وقت تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان يفضي إلى سحب القوات الأميركية مقابل عدة ضمانات أمنية وتعهّد بأن يجري المتمردون محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

Advertisements

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فيرجّح أن يكون غني الشخصية التي ستتفاوض مع طالبان في مسعى لرسم مستقبل أفغانستان.

وأكد فريق عبد الله في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لن يقبل بأي نتائج مزوّرة. وهدد كذلك نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، حليف عبد الله، بتشكيل حكومة موازية في حال أعلن عن نتائج مزورة للانتخابات.

وخسر عبد الله أمام غني في 2014 في انتخابات مثيرة للانقسامات شهدت تدخّل الولايات المتحدة لرعاية اتفاق غريب من نوعه لتشارك السلطة بين الخصمين.

وأُلغي مليون من 2,7 مليون صوت جرّاء مخالفات، ما يعني أن الانتخابات شهدت حتى الآن أقل نسبة مشاركة في أي اقتراع جرى في أفغانستان.

وفي النهاية، لم يتم احتساب سوى 1,8 مليون صوت، وهو عدد ضئيل للغاية مقارنة بعدد سكان أفغانستان البالغ 35 مليونا ومجموع الناخبين المسجلين (9,6 ملايين).