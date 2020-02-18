دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية كندا تؤكد إصابة 32 من رعاياها بـ«كورونا» على «السفينة الموبوءة» أكّدت كندا إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في اليابان,بفيروس كورونا. جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "تورنتو ستار" عن المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية "باربارا هارفي". وهناك 256 كنديًّا على متن السفينة السياحية التي بات يطلق عليها إعلاميًّا «السفينة الموبوءة» بشكل إجمالي,حسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتم نشر عدد من الخبراء والعاملين بالمجال الطبي لدعم عمليات الإجلاء من اليابان. Advertisements وكان قد جرى فرض الحجر الصحي على السفينة في الرابع فبراير الجاري,في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا. اقرأ أيضأ: أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس «كورونا» الجديد مصر تعلن رسميًا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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