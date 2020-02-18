شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين يستخرج كارنيه عضوية البرلمان.. ويؤدى اليمين الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب الفائز بعضوية البرلمان عن دائرة الجيزة فى الانتخابات التكميلية، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المجلس، لاستخراج كارنيه العضوية، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه رسميا بالمقعد.

واستقبل المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، حيث تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز محمد محمد أبو العينين بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على 36 ألف و 213 صوتا .

وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب إجراءات استخراج كارنيه العضوية للنائب محمد أبو العينين، ومن المقرر أن يشارك النائب في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، التى ستنعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بعد أن يؤدى اليمين أمام المجلس.

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وأكد المستشار محمود فوزى حضور النائب جلسة الأحد المقبل 23 فبراير لأداء القسم .

وأكد أبوالعينين فى تصريحات صحفية عقب استلامه كارنيه العضوية أنه عازم على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم فى تحسين البيئة الاستثمارية و تخدم الصناعة وتطويرها، بالإضافة إلى الدفع فى اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.

وأضاف أبو العينين، أنه سيستمر فى الدفاع عن كل القضايا الوطنية سواء فى الداخل والخارج من خلال علاقاته البرلمانية المنتشرة فى برلمانات الدول الصديقة.