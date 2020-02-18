شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينتهى من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام، اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة القواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القواعد القانونية.

وانتهت اللجنة من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل فيس بوك ويوتيوب وانستجرام وتوتير، ومنصات البلات فورم "باشتراكات او إعلانات".

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر من قبل توجيه عقوبة "لفت نظر"إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.

وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة، وكانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فى طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا، تضمن قرار المجلس منع بث أى أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتى تبدأ اعتبارا من الشهر القادم.

كما ناقش المجلس تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.