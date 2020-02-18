شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان في أسوان يتفقد الطريق الإقليمى الشرقى.. ومقترح لربطه بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بطول 23 كم بمحافظة أسوان، واقترح النواب أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وأشار هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، إلى أن عمل هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة والتي سوف تعمل اللجنة على وضعها امام الحكومة لكي تبادر بعمل الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع في ظل الفكر الجديد في إنشاء الطرق فى محافظة اسوان.

وفيما يتعلق بمحور خزان السد، شدد نواب لجنة النقل بالبرلمان بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي، وخاصة فى المنطقة التي وقع فيها الحادث الأخير وشهد إزهاق لأرواح بريئة، شدد النائب هشام عبد الواحد، على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع حلول جذرية للحمولات الزائدة التي تحقق اضرارا جسيمة للطرق البرية تتسبب فى وقوع الحوادث وتحمل خزانة الدولة اعباء إضافية.

وأشار عبد الواحد، إلى أن الحمولات الزائدة تمثل سببا رئيسيا من أسباب حوادث الطرق وآخرها الحادث المؤلم الذي وقع على هذا الطريق، وطالب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة تعظيم الاستفادة من النقل النهري والنقل بواسطة السكة الحديد لتخفيف الأحمال على الطرق البرية لمنع تهالكها.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي بأسوان، اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من مشروعات لربط محور كلابشة بالطريق الصحراوي، حيث تم التأكيد على نهو المشروع في 30 يونيه 2020، وشدد نواب اللجنة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الخاصة بعمل ازدواج المسافة التي شهدت العديد من حوادث الطرق في المنطقة من الكيلو 16 حتى الكيلو 42 بالطريق الصحراوي الغربي، مع توفير التمويل اللازم لنهو المشروع في أسرع وقت.













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