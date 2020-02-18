شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحقق فى نشر 6 صفحات على فيس بوك لأخبار مغلوطة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق في الشكاوى الوارد إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على موقع فيس بوك وواتس آب نشرت أخبارا مغلوطة حول اكتشاف إصابة بفيروس كورونا داخل مول سيتي ستار .

وشددت لجنة الشكاوى في تقرير لها رفعته للمجلس، أن تلك الصفحات تجاهلت أن اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول مما سبب أضرارا اقتصادية جسيمة للمول "وقامت هذه الصفحات بالتحريض على عدم زيارة مول سيتي ستار" بحسب تقرير اللجنة.

وأوصت اللجنة بحفظ التحقيق مع موقع البوابة نيوز فيما يخص نشر خبر كاذب عن حدوث إصابة بكورونا في طنطا، وسارعت إدارة الموقع بحذف هذا الخبر.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر من قبل توجيه عقوبة "لفت نظر"إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.

وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة، وكانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فى طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا، تضمن قرار المجلس منع بث أى أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتى تبدأ اعتبارا من الشهر القادم.

كما ناقش المجلس تقريرا حول المخالفات المهنية بإحدى القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.