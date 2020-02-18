الجيش الليبي يستهدف سفينة تركية محملة بالاسلحة في ميناء طرابلس البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (أ ش أ): استهدف الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالاسلحة في ميناء طرابلس البحري . وأكدت مصادر محلية -في تصريحات أوردها موقع (بوابة إفريقيا) الإخباري الليبي- استهداف ميناء طرابلس البحري، مرجحة تعرض سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات الحربية للإصابة المباشرة. فيما تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من قطعة بحرية في ميناء طرابلس.

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