مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: قصف استهدف ميناء طرابلس البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف/ طرابلس- (د ب أ):
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن قصفا استهدف ميناء طرابلس البحري اليوم الثلاثاء .
وقال سلامة في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية اليوم: "أحصينا 150 خرقا للهدنة منذ بدايتها، ومنها القصف اليوم على ميناء طرابلس البحري".
وأضاف أن الخروقات المستمرة تشكل صعوبة كبيرة، داعيا إلى احترام الهدنة حتى تنجح مسارات الحل.
وأشار سلامة إلى بدء محادثات اليوم تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ، قائلا:" الوضع الميداني في ليبيا يبدو هشا جدا وهناك هجمات يوميا على العاصمة".
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