أشرف غني يفوز برئاسة أفغانستان لفترة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب ا):

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية حصوله على 64ر50% من الأصوات ليتولى رئاسة البلاد لفترة ثانية.

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وقد أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة النتائج اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من إجراء الانتخابات في 28 سبتمبر الماضي.

وقال حواء علام نورستاني إن عبد الله عبد الله، منافس غني، فاز بـ 52ر39 % من الأصوات.

وكان عبد الله قد طعن على النتائج الرسمية الأولية، وطالب بإعادة فرز الأصوات.