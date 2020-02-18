تأييد حبس حدثين متهمين بقتل نجل "مذيعة النهار" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

رفضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف متهمين اثنين بقتل "كريم. هـ" نجل المذيعة مروة ميمي، وأيدت استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس "حدثين" 15 يومًا في اتهامهما بقتل "كريم. ش" نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي.

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وأخلت النيابة سبيل اثنين آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

وقال مصدر أمني، إن قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد سماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وكشف المصدر - رفض ذكر اسمه - أنه تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "ك. ش" 15 سنة كان جالسًا لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سويًا، خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.