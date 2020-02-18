الجمارك: تحصيل 8.2 مليار جنيه عن 24 ألف محضر تهرب في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد محاضر التهرب الجمركي بالمنافذ الجمركية خلال العام الماضى، بلغ 24 ألفا و247 محضرا، تم تحصيل عنها نحو 8.2 مليار جنيه، رسوم جمركية وغرامات تهريب.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف نجم أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

جاء ذلك خلال تقرير استعرضه محمد معيط وزير المالية، حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضي في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب الوزير موظفي الجمارك بتكثيف جهودهم في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، ومراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

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وقال السيد نجم إنه تم تحرير 66 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت قيمتها نحو 456.9 مليون جنيه، و90 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، وبلغت مستحقاتها نحو 3.5 مليار جنيه، و42 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، بلغت قيمتها مليون جنيه.

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تحرير 36 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت قيمتها نحو 37.5 مليون جنيه، و716 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت قيمتها نحو 423.3 مليون جنيه.

وذكر نجم أنه تم تحرير 88 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 310.8 مليون جنيه، و9 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت قيمتها نحو 304.9 مليون جنيه، و123 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بقيمة 116.2 مليون جنيه، و399 محضرًا عن أدوية، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بقيمة 618.1 مليون جنيه.

ومن بين هذه المحاضر 110 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 354.3 مليون جنيه، و914 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 705.3 مليون جنيه، و17 محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٨.6 مليون جنيه، و1314 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، تبلغ مستحقاتها نحو 193.2 مليون جنيه، و71 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 22.1 مليون جنيه.

وأشار نجم إلى أنه تم تحرير 473 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 658.5 مليون جنيه، و16 ألفًا و298 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 192.3 مليون جنيه.