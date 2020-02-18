مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار سيارة وسط العاصمة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ): قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارة وسط العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء . وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :" قتل شخص وأصيب اثنان برفقته في نفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارتهم في منطقة باب مصلى، وسط العاصمة السورية دمشق" وأشار المصدر إلى إصابة شخص ثالث كان قرب السيارة. وكانت عبوة ناسفة انفجرت يوم الثلاثاء الماضي بسيارة تابعة للقوات الحكومية في حي المزة، غربي دمشق.

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