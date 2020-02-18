مسلّحون يقتلون صحفيًّا في الصومال

قالت الشرطة الصومالية إن مسلحين قتلوا صحفيا تلفزيونيا وإذاعيا في منطقة أفجوي أمس الأحد. وقال النقيب عبد القادر حسن، قائد شرطة أفجوي إن النار أطلقت عدة مرات على عبد الولي علي حسن (25 عاما) ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى. وأدانت نقابة الصحفيين بالصومال الجريمة ودعت إلى إجراء تحقيق سريع.

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