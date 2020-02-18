مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن فوز أشرف غني بانتخابات الرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات العامة في أفغانستان اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس أشرف غني، في عملية إعادة فرز الأصوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات في ديسمبر الماضي، فوز الرئيس أشرف غني بفارق ضئيل (50.64 بالمئة من الأصوات) فيانتخابات أجريت في الـ28 من سبتمبر 2019، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية، الأمر الذي أستدعى إعادة فرز الأصوات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأدخل التأجيل أفغانستان في أزمة سياسية في وقت تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان يفضي إلى سحب القوات الأمريكية مقابل عدة ضمانات أمنية وتعهد بأن تتمكن طالبان أفغانستان من إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
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